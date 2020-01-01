بعد إصابته بكورونا.. فريدة سيف النصر تطلب الدعاء للفنان محمد صلاح

طلبت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من جمهورها الدعاء للفنان محمد صلاح عقب إصابته بفيروس كورونا.وكتبت فريدة سيف النصر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيك يا أخي الصغير المحترم، كنت معانا في الرحايا والأب الروحي مثال للفنان الراقي الموهوب المحترم الذي لا تفارق البسمة الهادئة وجهه وذكر الله مهما كانت ظروفه.. الله ينجيك ويخليك لولادك وتشوف نجاحات كتير حقك في الحياة".يُذكر أن محمد صلاح شارك في العديد من الأعمال، مثل مسلسل "الأب الروحي"، و"ظل الرئيس"، و"عمارة رشدي"، و"ولاد تسعة"، و"مكتوب على الجبين"، و"الرحايا" و"حجر القلوب"، و"الإمام المراغي"، و"إمام الدعاة"، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود".