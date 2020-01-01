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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 3 ملايين زيارة «طرق أبواب» ضمن مشروع «كفاية 2»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:22 م
كفاية 2
كفاية 2
ولاء جمال
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تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي حول نشاط مشروع "كفاية 2" كشف أنه بالرغم من تعليق نشاط حملات طرق الأبواب للمشروع منذ 20 32020 حتى 3062020 كإحدى التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا إلا أنه تم استئناف نشاطها مرة أخرى في 172020 مع اتخاذ المثقفات الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 3 ملايين زيارة طرق أبواب منذ بداية المشروع حتى الآن، كما تضمن التقرير أنه تم استحداث نشاط المكالمات التليفونية كنشاط جديد للمشروع في 142020 للتوعية وذلك لاستكمال تحقيق التوعية اللازمة بتنظيم الأسرة وبلغ عدد المكالمات المنفذة في يونيو 2020 حوالي 255،560 مكالمة من إجمالي المكالمات من 14حتى 3062020 والتي بلغ عددها 689 ألف مكالمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد من تم تحويلهن لعيادات تنظيم الأسرة وصل إلى 511 ألف سيدة منهن 63،571 ترددن على العيادات الأهلية التي طورها المشروع، لافتا أنه تلاحظ انه نظرًا للظروف الخاصة بجائحة كورونا هناك انخفاض عدد المترددات على العيادات وأنه مع بداية شهر يونيو الماضي بدأ العدد في الازدياد.

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