«شومان»: مصر لن تفرط في حقوقها المائية وعلى إثيوبيا تحكيم العقل

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن تهديد أمننا المائي ضمن التحديات التي تواجها مصر، وذلك لما تفعله إثيوبيا، من تصرفات من شأنها التأثير على مياه النيل، ومياه النيل ليست ملك لإثيوبيا ولا غيرها وإنما هي ملك لله، مستشهدًا بقوله تعالى «أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون».وأكد أنه ليس من حق أي دولة من دول حوض النيل أن تتحكم فيه ولا نبع ولا ممر ولا مصب ولن تسمح الدولة المصرية أن تفرط في حق شعبها أو في حاضره أو مستقبل أجياله. وعلى الإثيوبيين أن يحتكموا لصوت العقل ويعودوا إلى رشدهم وهذا سيجعلهم يضمنون انتفاعهم ولسنا ضده، ولكن على حساب عطش المصريين لا. لا في وقتنا هذا ولا المستقبل، وإن فعلوا هذا حفظوا بلادهم وجنبونا ويلات حرب لا تنقصنا وإن لم يفعلوا فسوف نحافظ على حقنا بالوسائل الممكنة.وختم شومان: أما واجبنا أن نصطف صفًا واحدًا وأن ننبذ خلافاتنا وأن نقف خلف قيادتنا وجيشنا وشرطتنا ومؤسساتنا وأن ندعم كل قرارات تتخذ لحماية الأمن القومي والصحي والمائي.