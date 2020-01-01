ضبط 7 آلاف كتاب مقلد في مطبعة بالقاهرة

نجحت مباحث المصنفات في ضبط مطبعة بمحافظة القاهرة، تحتوي على أكثر من 7 آلاف نسخة كتاب مقلدة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك إحدى المطابع، الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات دون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون.و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وعثر بداخلها على 7240 نسخة كتاب، جميعها دون تصريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.