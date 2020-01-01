ضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط صاحبة متجر لبيع الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة الأربعين، لبيع أسماك فاسدة.وعثر على 3800 كيلوجرام أسماك مملحة متنوعة، جميعها بها تغيير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.وبمواجهة مسئولة المخزن اعترفت بحيازتها المضبوطات بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.