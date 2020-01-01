ضبط شخصين بكمية من العقاقير الدوائية مجهولة المصدر فى القاهرة

تمكنت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، حال استقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على 6 كراتين تحوي كمية من العقاقير والعبوات الدوائية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون بلغت (260 عبوة كريم - 6920 أمبول) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبةن بأى مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأمين مخزن بشركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تم ضبطه والذي قرر بحضوره لتسلم المضبوطات من الأول "لصالح الشركة محل عمله" لإيداعها بمخزن العقار سكنه، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وعرضها للبيع عبر مواقع التسوق الإلكتروني لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.