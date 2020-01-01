واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.أسفرت الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3400 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 129 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفة السير دون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و21 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.