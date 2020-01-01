سوريا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص مخالطين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394، كما تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16".