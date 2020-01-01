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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمارك الصينية تكتشف مصدرا جديدا لكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:19 م
الجمارك الصينية
الجمارك الصينية
وكالات
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أعلن بي كيسين، رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسة في الصين، إن رجال الجمارك عثروا على فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، على عبوات جمبري أبيض مجمّد مستورد من الإكوادور.

وقال مسؤول الجمارك الصينية خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري الأبيض المجمد، قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات الفيروس على 3 عبوات إيجابية".

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضا في اليوم نفسه عينات إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"،على عبوتي جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تنتجه شركة إكوادورية، واللافت في الوقت ذاته أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذر المختصون من وجود خطر تلوث بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، داخل حاويات 3 شركات إكوادورية إضافة إلى عبوات منتجاتها، ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قبل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تبعا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتا.

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