محاكمة صاحب شركة لحجب 9400 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة صاحب شركة للجنح، لاتهامه بحيازة 9400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.وواجهت النيابة المتهم بالمضبوطات ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، حيث كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة بحوزته 9400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى السيدة زينب.وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.