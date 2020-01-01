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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تعيد غلق بعض المناطق بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:16 م
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
وكالات
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أعادت حكومة إسرائيل، اليوم الجمعة، فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، على عدة أحياء في خمس مناطق، بينها القدس، بدءًا من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه جرى تأكيد عدد إصابات كورونا قياسيًا في البلاد بواقع 1464 خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية حتى أمس الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر 35 ألفًا و500.

وجاء رد الفعل بإعادة فرض قيود على حرية التنقل فى القدس وبيت شيمش والرملة واللد وكريات ملاخى، بحسب ما ذكرته الوزارة.

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