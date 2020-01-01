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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: أردوغان يحلم بالسيطرة على النفط الليبى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:15 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
أ.ش.أ
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما زال متمسكًا بحلم السيطرة على النفط الليبي.

وقال المسماري، فى تصريحات أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الوفاق بدأت تحشد قواتها لتجهيز عملية عسكرية واسعة وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي.

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي جاهزة لأي عمل عسكري لردع تركيا وميليشيات السراج، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بإنزال معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطاراتها.

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