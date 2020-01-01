396 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين 5829.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في محافظة الخليل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ في محافظة بيت لحم.وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 5485 حالة، وعدد حالات التعافي بلغ 710 حالات، وعدد حالات الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.