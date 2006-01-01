كورونا جعلت 2020 الأسوأ في تاريخ الطيران المدني

يعد الطيران العالمي من أكثر الصناعات تأثرًا بوباء COVID-19 ومن المعروف أن صناعة الطيران مرتبطة لحد كبير بالنمو الاقتصادي العالمي، ففي فترات الازدهار والتوسع الاقتصادي تنمو إيرادات صناعة الطيران العالمية بنفس وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والعكس صحيح. التراجع في النمو خلال عام 2020 حاد وبالتالي فالتراجع في إيرادات الطيران كبيرة، ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الطيران بنسبة -50% مقارنة بعام 2019، ومقارنة بانخفاض بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي Global GDP في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.وذلك وفقًا لتوقعات حديثة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، حيث ستخسر صناعة الطيران العالمية 100 مليار دولار من صافي الأرباح في عامي 2020 و2021.متوسط​ الخسارة اليومية لقطاع الطيران​ 230 مليون دولار خلال العام الحالي، بمعنى خسارة هذا العام قدرها 84،3 مليار دولار. وهذا مبني على تقدير أن عدد الركاب هذا العام 2،2 مليار مسافر وأن شركات الطيران ستفقد متوسط 37،54 دولار عن كل راكب.كما أنه من المتوقع عام 2020 أن تنخفض مستويات حركة المرور (من حيث إيرادات الركاب بالكيلومترات RPKs) بنسبة 54،7% مقارنة بعام 2019، وستنخفض أعداد الركاب إلى 2،25 مليار راكب تقريبا، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006.ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض إيرادات الركاب إلى 241 مليار دولار (مقابل 612 مليار دولار في 2019)، وأن يبلغ متوسط عوامل التحميل 62،7% أي أقل بـ 20 نقطة مئوية عن الرقم القياسي المرتفع الذي بلغ 82،5% في عام 2019.من المتوقع أيضا أن ينخفض ​​عامل حمولة الركاب إلى 62،7% في عام 2020. فوفقًا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي المستندة إلى عينة من 122 شركة طيران، فإن أربع شركات طيران فقط في العينة يمكن أن تكسر نقطة التعادل Break-even بأقل من 62%، أما شركات الطيران المتبقية الـ 118 مع سياسات التسعير الحالية فستكون في المستوى الأحمر الخطر.مقارنة بعام 2019، من المتوقع أن ينخفض إجمالي أطنان الشحن المنقولة بمقدار 10،3 مليون طن إلى 51 مليون طن. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في سعة الشحن بسبب عدم توفر حمولة البطن على طائرات الركاب (لتوقفها على الأرض) إلى رفع أسعار الشحن بنسبة 30% هذا العام، متوقع أن تصل عائدات البضائع إلى ما يقرب من 110،8 مليار دولار في عام 2020 بزيادة قدرها 8،4 مليار دولار عن عام 2019.إجمالي النفقات 517 مليار دولار وهو أقل من مستويات 2019 بنسبة 34،9% لكن الإيرادات ستشهد انخفاضا بنسبة 50% وسترتفع تكاليف الوحدات غير الوقودية بشكل حاد بنسبة 14،1%، حيث توزع التكاليف الثابتة على عدد أقل من الركاب. كما أن الاستخدام الأقل للطائرات والمقاعد نتيجة للقيود سيزيد من ارتفاع التكاليف. ومن المتوقع أن يمثل الوقود 15% فقط من إجمالي التكاليف مقارنة بـ 23،7% في عام 2019.انتعاش صناعة الطيران غالبا ما يستغرق وقتا طويلا، خاصة مع زيادة عبء الديون على الصناعة، بعد عقد من الأرباح، كانت مستويات الديون خلاله منخفضة نسبيا (430 مليار دولار، أو ما يقرب من نصف الإيرادات السنوية). وقد منعت تدابير الإغاثة المالية الحيوية التي اتخذتها الحكومات شركات الطيران من الإفلاس حتى الآن، ولكنها تضخم الدين بمقدار 120 مليار دولار إلى 550 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 131% من الإيرادات المتوقعة في عام 2020.