تقرير: باريس تشعر بـ«نوبة غضب» إزاء تزايد نفوذ أنقرة فى المتوسط

مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعهم الإثنين المقبل، 13 يوليو، لبحث العلاقات مع تركيا ومناقشة احتمال فرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها المستمرة وسلوكها العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط، أفاد موقع "أحوال" التركي في تقرير له، بأن فرنسا تشعر بـ"نوبة غضب مستمرة" من النظام التركي بسبب تزايد نفوذه في المنطقة وسعيه لتقويض الاستقرار في ليبيا.وأوضح التقرير أن فرنسا خلال العام الماضي على وجه الخصوص، قادت معارضة الاتحاد الأوروبي لمصالح تركيا الإقليمية، ووقف أطماعها الخارجية، فهي تقود حملة من التصعيد الدبلوماسي للتصدي للتغول التركي، من خلال حشد دول الاتحاد الأوروبي باتجاه العداء مع أنقرة وتوجيهها لإدانة سياساتها الخارجية واتفاقيتها غير الشرعية مع حكومة الوفاق، خصوصًا بعد أن اتهمت باريس مؤخرًا على لسان رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أنقرة بلعب دور "إجرامي" في ليبيا بدعمها لحكومة فايز السراج ونقلها الأسلحة والميليشيات المتطرفة إلى البلد الذي مزقته الحرب.ولفت التقرير إلى أن علاقة أنقرة المتوترة مع باريس - حليفي الناتو - تضر بشكل كبير علاقة أنقرة بكل دول أوروبا، حيث تواصل فرنسا توجيه الاتحاد بما يتماشى مع سياستها، مشيرًا إلى أن باريس كانت من أولى الدول التي بادرت بإدانة عملية ربيع السلام التركية في شمال شرق سوريا في أكتوبر الماضي، واعتبرتها تهديدًا للمنطقة دون أن تنتطر رصد الموقف الدولي للعملية.واختتم التقرير" ليست فرنسا وحدها التي تزعج تركيا؛ ولكنها لا تزال واحدة من أقوى اللاعبين المؤثرين داخل الاتحاد الأوروبي، بل يمكن القول إنها اللاعب الرئيسي في المنطقة".