فرنسا تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالتخلي عن أي خطط لضم أراض في الضفة الغربية، لأنها "من شأنها أن تضر بالسلام".وشدد ماكرون على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيعرض للخطر إمكانية حل الدولتين.وورد في بيان صحفي فرنسي صدر بعيد الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو، أمس الخميس: "نذكر بالتزام فرنسا بالسلام في الشرق الأوسط، ونطلب من إسرائيل الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لضم الأراضي الفلسطينية".وأضاف البيان أن "الرئيس الفرنسي شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيعرض للخطر إمكانية حل الدولتين، مثل إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".