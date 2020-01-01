«القومي لثقافة الطفل» يصدر مجلد «هؤلاء كتبوا للأطفال»
الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:58 ص
جمال عاشورطباعة
أصدر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مجلد "هؤلاء كتبوا للأطفال" في إصداره الثاني، وذلك في إطار الدور البحثي للمركز.
وتضمن المجلد السيرة الذاتية وأهم الأعمال والجوائز التي حصل عليها ما يقرب من 400 كاتب وكاتبة كتبوا للأطفال في المجالات كافة، شعر وقصة ورواية وسيناريو ومسرحية ودراما تليفزيونية وسينمائية، المجلد إعداد الكاتب الكبير محمود قاسم، وقام بالتحرير العام الدكتورة صفية إسماعيل.
وأشار الكاتب محمد ناصف رئيس المركز إلى أن هذا المجلد هو الإصدار الثاني بعد إضافة عدد كبير من الكتاب والكاتبات خلال العقد الأخير وقد سبق أن صدر العدد الأول برئاسة الكاتبة الكبير فاطمة المعدول.
وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تم تحويل المجلد إلى نظام مرئي pdf على موقع المركز، وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على "فيسبوك".
طالع لينك المجلد من هنا
وتضمن المجلد السيرة الذاتية وأهم الأعمال والجوائز التي حصل عليها ما يقرب من 400 كاتب وكاتبة كتبوا للأطفال في المجالات كافة، شعر وقصة ورواية وسيناريو ومسرحية ودراما تليفزيونية وسينمائية، المجلد إعداد الكاتب الكبير محمود قاسم، وقام بالتحرير العام الدكتورة صفية إسماعيل.
وأشار الكاتب محمد ناصف رئيس المركز إلى أن هذا المجلد هو الإصدار الثاني بعد إضافة عدد كبير من الكتاب والكاتبات خلال العقد الأخير وقد سبق أن صدر العدد الأول برئاسة الكاتبة الكبير فاطمة المعدول.
وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تم تحويل المجلد إلى نظام مرئي pdf على موقع المركز، وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على "فيسبوك".
طالع لينك المجلد من هنا