وزير المالية الألماني: كورونا فرصة لبداية جديدة لأوروبا

دعا أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، إلى استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كفرصة لبداية جديدة في أوروبا.وقال وزير المالية الألماني قبل أول اجتماع لوزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة ألمانيا، "لدينا حاليا فرصة تاريخية وأرغب في استغلالها".وذكر "شولتس" أن الركود الذي تسببت فيه الجائحة هو الأشد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن تحديات حماية المناخ والرقمنة لا تزال قائمة علاوة على ذلك، مضيفا: "نريد جعل هذا نقطة تحول لصالح الاتحاد الأوروبي"، وأن هذا يتطلب مدة أطول من الأشهر الستة التي تتولى فيها ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المهم البدء الآن.تجدر الإشارة إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أحد موضوعات مؤتمر الوزراء، الذين يعتزمون مناقشة تطبيق الإجراءات المضادة التي تم إقرارها حتى الآن لمواجهة الأزمة، والتي من بينها حزمة مساعدات قروض تم إقرارها في أبريل الماضي بقيمة 540 مليار يورو، هناك جزء متاح منها حاليا إلا أنه لم يتم استغلالها حتى الان.