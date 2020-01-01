الغد: إعلان عدد مقاعد الحزب بمجلس الشيوخ بالتوافق مع «مستقبل وطن» قريبا

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب عقد لقاء جديد مع رئيس حزب مستقبل وطن؛ للتوافق حول عدد مقاعد حزب الغد داخل مجلس الشيوخ، وتم عرض متطلبات الحزب داخل التحالف، وجار الرد عليها، والاتفاق حول عدد المقاعد داخل مجلس الشيوخ، لاسيما وأن الحزب يمتلك عدد من الكوادر التي سيدفع بها بقوة ولها ثقلها السياسي داخل المجتمع.ولفت موسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه قريبا سيتم الإعلان عن عدد مقاعد الحزب بعد التوافق مع الأحزاب المنضمة للتحالف الانتخابي، ومن ثم إعداد قائمة موحدة يتم الاتفاق على نصيب كل حزب منها، وبعدها يبدأ كل حزب على حدة في تحديد مرشحيه للخوض بهم غمار الانتخابات المقبلة.