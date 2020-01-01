ضبط 14 قضية تموينية في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية مدير أمن أسوان اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة عن 14 قضية تموينية، وجاءوا كالتالي: 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.