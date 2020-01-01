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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:51 ص
أسماك
أسماك
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كل الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن معهد بحوث الصحة الحيوانية يقوم بفحص كل الأسماك الواردة للتأكد من جودتها وخلوها من فيروس كورونا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية من قِبل هيئة الخدمات البيطرية، وكل الجهات المعنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، على كل الأسواق للتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلًا عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع اتباع كل معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

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