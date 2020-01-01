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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العنانى» يشرح لرؤساء بعثات «الاتحاد الأوروبى» إجراءات عودة السياحة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:43 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب - رامي حسين
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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعًا، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد.

 وذلكً في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

وقد حرص على المشاركة في الاجتماع رؤساء بعثات ٢٤ دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي ٢٧ دولة ممثلة بالقاهرة.
 
واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسياح والعاملين بالقطاع السياحي.
 
وأكد الدكتور خالد العناني أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تم استقبال السياحة الخارجية بها كمرحلة أولى أقل من نسب الإصابة ببعض الدول بالاتحاد الأوروبي، حيث إن نسب الإصابة بها أقل من أن تعد على الأصابع.

وقد استعرض الجانب الأوروبي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولى في الأول من شهر يوليو الجاري والتي تتم مراجعتها دوريا مرتين شهريًا.
 
وأشار السفير ماجد مصلح، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن مسئولي الاتحاد الأوروبي أوضحوا أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي دول الاتحاد وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج، مؤكدين أنه لا يوجد أى عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر، مشيرين إلى أن نصائح السفر في تعريفها القانوني إنما هي نصائح يمكن أن يأخذ بها المواطن الأوروبي من عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المواطنين الأوروبيين من السفر إلى مصر مع اختلاف التدابير المتخذة عند عودتهم من دولة إلى أخرى.
 
وقد أعرب العديد من السفراء المشاركين عن اطمئنانهم للتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة باستئناف السياحة، ومنهم السفير السويدي الذي أثنى على هذه التدابير، موضحا أنه حرص على تفقد هذه الضوابط بنفسه على أرض الواقع بالبحر الأحمر والساحل الشمالي.
 
كما وعد السفير الفرنسي بتوجيه رسالة للشعب الفرنسي بالسفر إلى مصر، كما استأنفت البعثات الأثرية الفرنسية عملها بالقاهرة منذ أوائل شهر يوليو الجاري.
 
وأشار ماجد مصلح إلى أنه من المنتظر أن تواصل وزارة السياحة والآثار اجتماعاتها مع الدول الأوروبية، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في هذا الإطار مع الدول الاسكندنافية الخمسة من خلال سفاراتها في القاهرة.
«العنانى» يشرح لرؤساء بعثات «الاتحاد الأوروبى» إجراءات عودة السياحة
«العنانى» يشرح لرؤساء بعثات «الاتحاد الأوروبى» إجراءات عودة السياحة

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