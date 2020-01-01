حبس مسجل لتقليد عملات أجنبية وتزوير محررات رسمية بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقليد العملات وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئات مختلفة.وتبين أنه اتخذ من محل إقامته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائه بعدد من المحافظات، وتحقيق استفادة مادية مقابل حصوله على مبالغ مالية صحيحة من عملائه بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مصرى مقلدة وألفى جنيه صحيحة لكل ألف دولار أمريكى مُقلد، وتزوير المحررات الرسمية وترويجها لراغبى الحصول عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمحل إقامته، وبتفتيش مسكنه عثر على (495 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ 49500 دولار أمريكى- 81 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى بقيمة مبلغ 16200 جنيه مصرى- 188 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ 18800 جنيه- 55 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيه مصرى بقيمة مبلغ 2750 جنيه).وكذا (120 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة "96000 جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع"- 110 فرخ ورق تصوير مطبوع صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة "44000 جنيه مصرى- مقلدة ومعدة للتقطيع"- عدد من نماذج والشهادات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية فحص طبى"خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد- جهاز حاسب آلى بمشتملاته- الأدوات المستخدمة فى عمليات تقليد العملات وتزوير المحررات).وبفحص جهاز الحاسب الآلي تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لتلك الفئات وكذا المحررات المزورة المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وتزوير المحررات الرسمية وذلك بقصد تحقيق الاستفادة المادية واتخاذه من الأسواق المحلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائه.