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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط مع ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:34 ص
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تراجع أسبوعي بفعل مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قد يؤثر سلبًا على طلب الوقود.

وهبط خام برنت 73 سنتا أو ما يوازي 1.7 بالمائة إلى 41.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط ما يزيد عن اثنين بالمائة، أمس الخميس، وتراجع الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يوازي 2.1 بالمائة إلى 38.79 دولار للبرميل بعد أن تراجع ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة.

ويبدو برنت متجهًا صوب انخفاض أسبوعي بنحو ثلاثة بالمائة والخام الأمريكي صوب التراجع بنحو 4.5 بالمائة، والتعاملات هادئة مع عطلة في سنغافورة بسبب الانتخابات.

وبينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصادات والطلب على الوقود من الجائحة، فإن الارتفاع اليومي القياسي لإصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "ربما نحتاج إلى برهان على أن الولايات المتحدة سيطرت على كوفيد-19.. لإطلاق ارتفاع مستدام بخلاف النطاقات الأوسع نطاقا الحالية".

وجرى الإعلان عن ما يزيد على 60 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، أمس الخميس، مما مثل رقمًا قياسيًا جديدًا، فيما طُلب من الأمريكيين اتخاذ احتياطات جديدة، والعدد أيضًا هو الأكبر يوميا لأي دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في أواخر العام الماضي.

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