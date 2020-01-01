النائب البطريركي يزور كنيسة العذراء مريم بعين شمس

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، اليوم الجمعة، كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بعين شمس.وذلك في إطار الزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية، وترأس القداس الإلهي بمشاركة الآب كيرلس نظيم راعي الكنيسة وبعض من شعب الكنيسة حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.تخلل القداس الإلهي الكلمة الروحية من الأنبا باخوم والتي دارت حول آية "من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه".وقدم الأنبا باخوم الشكر لكل أفراد الشعب على التزامهم بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية وطلب الصلاة لأجله، واختتم القداس الإلهي بإعطاء البركة الختامية للشعب.