6635 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6635 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 713 ألفا و936 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 637 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و300 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان أن 7752 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 489 ألفا و68 شخصًا.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا، أنه تم تسجيل 174 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 11017 شخصا.ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، في بيان اليوم، أنه تم إجراء أكثر من 22.3 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي في عموم روسيا.وأفاد البيان، بأن 278 ألف شخص ما زالوا تحت الإشراف والمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 308 آلاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.