التحفظ على 99 طائرة.. حصيلة أول أيام حظر الطائرات الورقية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، على التحفظ على 99 طائرة ورقية في حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية بناءً على قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحظر استخدام الطائرات الورقية على الكورنيش، كما تم توقيع غرامة على 6 أفراد وذلك لمخالفة قرار المحافظ بحظر السير في الطرق العامة بالكلاب دون وجود كمامات الفك ومقادة بزمام بيد حائزها ومعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.وأشارت المحافظة- في بيان لها اليوم- إلى أن عادل جابر، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة كلف أحمد يسري مدير إدارة المتابعة الميدانية، وجمال الكفراوي كبير مفتشي الإدارة بمتابعة تنفيذ القرارات على مستوى الأحياء بداية من أمس الخميس.وأضاف البيان أن الحملات على مستوى الأحياء أسفرت عن التحفظ على 5 طائرات بشاطئ الهانوفيل، بحي العجمي، و7 طائرات ورقية، بحي الجمرك، و11 طائرة ورقية، بحي شرق، و12 طائرة بحي وسط، و26 طائرة ورقية بحي المنتزه ثانِ وتم إتلافها، و16 طائرة بحي المنتزه أول.كما تحفظت الإدارات المركزية للسياحة والمصايف على 22 طائرة ورقية وتم إتلافها، وتم التحفظ على 5 بطاقات شخصية لاستدعاء أصحابها لدفع الغرامة المقررة، كما تحفظ حي وسط على بطاقة خاصة بمالك أحد الكلاب لحين دفع الغرامة المقررة، في حين لم تسجل باقي الأحياء أي مخالفة خاصة بحيازة الكلاب.