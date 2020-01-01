كاتب: تحديث تسليح الجيش جزء مهم من الاستراتيجية المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة "السياسة الدولية" إن تحديث وتطوير أسلحة القوات المسلحة المصرية، جزء مهم من الاستراتيجية المصرية في المرحلة المقبلة.وأضاف الكاتب أحمد ناجي قمحة، خلال لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن استراتيجية الدولة المصرية المرحلة المقبلة، نابعة من أنها ستكون قوة إقليمية مؤثرة، لها أولويات لتحقيق أمنها القومي.وأشار إلى أن رؤية مصر القادمة تبنى على أساس أن تكون دولة اقتصادية قوية، تمتلك مقدراتها مما يمكنها من البقاء وامتلاك القوة.وأوضح الكاتب الصحفي، أن شرط تحقيق تلك الرؤى الإقتصادية، امتلاك الدولة المصرية جيش قوى مسلح على أعلى مستوى، لحماية تلك المقدرات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين تطوير تسليح القوات المسلحة المصرية، عن باقي المجالات الاقتصادية الأخرى.