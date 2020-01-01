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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يشيد بمغادرة أول فوج سياحى من مصر دون إصابات بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:24 ص
محمد المسعود
محمد المسعود
عائشة حسن
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعلان وزير السياحة والآثار مغادرة أول دفعة من السياح من مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.

وأشار "المسعود"، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تثبت نجاح الحكومة وجديتها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الفنادق، والالتزام باتخاذ كل التدابير والاحتياطات الطبية داخل الفنادق وأثناء الإقامة والتعامل مع السائحين.

ولفت إلى أهمية استمرار الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية لضمان عدم تسريح العاملين بها، مما سيؤثر بالسلب على العديد من الأسر، منوها أن الحكومة أدارت الملف السياحي خلال أزمة فيروس كورونا باحترافية خففت من الآثار السلبية الجائحة على الاقتصاد المصري.

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