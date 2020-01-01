برلمانى يشيد بمغادرة أول فوج سياحى من مصر دون إصابات بكورونا

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعلان وزير السياحة والآثار مغادرة أول دفعة من السياح من مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.وأشار "المسعود"، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تثبت نجاح الحكومة وجديتها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الفنادق، والالتزام باتخاذ كل التدابير والاحتياطات الطبية داخل الفنادق وأثناء الإقامة والتعامل مع السائحين.ولفت إلى أهمية استمرار الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية لضمان عدم تسريح العاملين بها، مما سيؤثر بالسلب على العديد من الأسر، منوها أن الحكومة أدارت الملف السياحي خلال أزمة فيروس كورونا باحترافية خففت من الآثار السلبية الجائحة على الاقتصاد المصري.