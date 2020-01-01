حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء القاهرة (صور)

أكدت محافظة القاهرة، مواصلة حملات الرقابة على الأحياء لمتابعة أعمال الإزالات، وإعادة الانضباط إلى كل القطاعات.وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بحى بولاق أبو العلا بحملة مكبرة ضمت رئيس الحي ومساعديه وممثلي المربعات ومديري المحلات والإشغالات والإزالات ومسئولى الغلق لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتية وشنن وبولاق الجديد و26 يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري.وتمكنت الحملة أثناء المرور من اكتشاف محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد التنقيب عن الآثار داخل العقار وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإبلاغ قسم شرطة بولاق أبو العلا وتم إلقاء القبض على صاحب العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.