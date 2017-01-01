إجراء 21 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 21 ألفًا و488 عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات "النصر التخصصي، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصي" التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

أجهزة طبية





وأضافت أنه لأول مرة تم إجراء ٢٥ عملية زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، إلى جانب إجراء ١٥٠ عملية إصلاح حول العين، و٣٦٠ عملية جراحات تكميلية والقنوات الدمعية، و١١١٠ عمليات المياه البيضاء والزرقاء للعين، و١٤٢٠ حقن الشبكية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجي بالمستشفى، وذلك علاوة على أنه تم إجراء 103 جراحات من جراحات المخ والأعصاب وعمليات تحويل الأمعاء واستكشاف بالبطن واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد. وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - إلى أنه تم إجراء أربعة آلاف و895 عملية جراحية من هذه العمليات كعمليات مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل محافظة بورسعيد، وتشمل إجراء ١٢٠ عملية قلب مفتوح، و٢٥ إيكو قلب بالمنظار، و١٠٤٥ قسطرة قلبية، و٢٣ قسطرة طرفية، وعمليتين زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى إجراء ٩١ جراحة من جراحات الأورام بمستشفى التضامن، و٤٢٣ عملية تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور.وأضافت أنه لأول مرة تم إجراء ٢٥ عملية زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، إلى جانب إجراء ١٥٠ عملية إصلاح حول العين، و٣٦٠ عملية جراحات تكميلية والقنوات الدمعية، و١١١٠ عمليات المياه البيضاء والزرقاء للعين، و١٤٢٠ حقن الشبكية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجي بالمستشفى، وذلك علاوة على أنه تم إجراء 103 جراحات من جراحات المخ والأعصاب وعمليات تحويل الأمعاء واستكشاف بالبطن واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد.

أجهزة طبية





ولفت إلى أن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ويعمل بها كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، مشيرًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز. وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل لا يدخرون جهدًا في توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، موضحا أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة في بورسعيد لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة خارج المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.ولفت إلى أن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس الجودة العالمية، ويعمل بها كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، مشيرًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز.

الطاقم الطبي