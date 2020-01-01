«التعاونى الزراعى» يطالب بسعر عادل للمحاصيل السكرية

طالب محمد جبر، رئيس لجنة المحاصيل السكرية بالاتحاد التعاوني الزراعى، بوجود سعر عادل للمحاصيل السكرية للموسم القادم؛ لتحفيز المزارع برفع سعر محصوله لزيادة المساحة وحتى لا ينصرف المزارع عن زراعة المحاصيل السكرية كالبنجر والقصب وتضطر مصر لاستيراد السكر من الخارج فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ووجود جائحة كورونا وتوفير العملة الصعبة.وأكد جبر في تصريحات لـ"الدستور" أن متوسط استهلاك الفرد من السكر يصل إلى ٣٦ كيلوجرامًا سنويًا ولكي نتغلب على الفجوة لا بد من ترشيد الاستهلاك حتى يمكن تغطية الفجوة التي تصل إلى نصف مليون طن والحد من استهلاك السكر.