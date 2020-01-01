البابا تواضروس يشرح الإصحاح الخامس من رسالة أفسس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة 10 يوليو، الحلقة الأحدث للحلقات اليومية التي يقدمها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان «معًا بنفس واحدة»، لشرح الأصحاح الخامس في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بالكتاب المقدس.وتبث طوال فترة صوم الرسل حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الساعة 8 صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاث، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat»، بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا)، أما قناة «أغابي» فتعرضها 9 مساءً.وتتضمن كل حلقة قراءة في إصحاح أسفار الكتاب المقدس إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا من خلال «معًا بنفس واحدة»، دراسة مبسطة بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.وكان الأقباط الأرثوذكس بدأوا صوم الرسل، يوم الإثنين 8 يونيو الماضي على مدار 33 يومًا متتاليًا، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالطعام النباتي فقط.