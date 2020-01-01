رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة انتشار مرض «كاواساكى» بين الأطفال فى مصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:11 ص
كاواساكي
كاواساكي
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر.

وقال المركز - في بيان اليوم - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مرض "كاواساكي" بين الأطفال في مصر، موضحة أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائيًا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

وفي سياق متصل، يعمل قطاع الطب الوقائي على دعم استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة داخل مصر أو الأمراض الواردة من خارجها، وتتضمن الاستراتيجية تقديم الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع من خلال برامج التوعية، وإرساء قواعد مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ومراقبة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية من أجل تحسن الخدمات الصحية، مع التأكد من سلامة مصادر مياه الشرب، وضمان سلامة الغذاء، فضلًا عن اتباع مصر نظام يتضمن الإبلاغ الفوري عن الأحداث الصحية الطارئة للأمراض الوبائية طوال اليوم، والاستجابة والسيطرة والتدخل السريع خلال 24 ساعة، ورفع قدرة التشخيص المعملي للتحقق من الأمراض الفيروسية الوبائية والمستجدة خلال 48 ساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

وفاة مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يغلق مدارس هونج كونج

بدء المرحلة الأخيرة من لقاح كورونا فى روسيا

اليابان بصدد مناقشة تخفيف قيود السفر مع 10 دول

انكماش حركة البناء بالشرق الأوسط بسبب كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر