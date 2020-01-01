الحكومة توضح حقيقة منشور متداول بشأن الإجازات الاستثنائية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كمنشور منسوب لمجلس الوزراء بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أن البيان المنسوب للمجلس غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله.وتابع المركز في بيانه أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لظروفها ولما تراه محققًا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، وناشد مجلس الوزراء المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.وفي إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، بدأت الوزارات وضع خطة العمل بدواوين كل وزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها بدايةً من 1 يوليو الجاري، لعودة انتظام العمل بها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.