إعلامية: «حياة كريمة» وفرت دعمًا كبيرًا للأسر الأكثر احتياجًا

قالت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن الأسس الرئيسية لتوفير حياة كريمة هي توفير مسكن مناسب، بالإضافة لتوفير مستوى عالِ من الخدمات، مشيرة إلى أن المبادرة هي وسيلة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن.وأشارت الإعلامية جومانة ماهر، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الدعائم الثابتة لتوفير حياة كريمة تتمثل في رفع الأعباء عن الأسر الفقيرة، وتعزيز دعمها في المجتمع، وتقوية فكرة كونهم ركيزة أساسىية في المجتمع المصري.وأكدت أن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو المواطن المصري الذي خاض مرحلة البقاء والبناء، والذي تحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية لضمان حصوله على مستقبل أفضل للشعب بأكمله.وأوضحت مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مبادرة حياة كريمة وفرت دعمًا كبيرًا للأسر الأكثر احتياجًا.