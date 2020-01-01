التحفظ على 7 طائرات ورقية فى «جمرك الإسكندرية»

تابع حي الجمرك بالإسكندرية تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحظر استخدام الطائرات الورقية طبقا للقرار رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٠ لما تمثله الطائرات الورقية من خطورة داهمة على مستخدميها.وتحفظت الإدارات المعنية تحت إشراف محمود شحاتة، رئيس الحي، على 7 طائرات ورقية.وكان اللواء محمد الشريف أصدر قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على جميع المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها.وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثمانية عشرة عامًا.