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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انكماش حركة البناء بالشرق الأوسط بسبب كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:19 ص
قطاع الإنشاءات
قطاع الإنشاءات
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تعرض قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنكسة ثلاثية بسبب تقلص إنتاج النفط، وانخفاض أسعاره، وتقلص القطاعات غير المرتبطة بالنفط، وفقًا لتحليل البيانات من قبل مؤسسة "جلوبال داتا".

ويتوقع التحليل انخفاضًا بنسبة 2.4٪ في قطاع البناء في عام 2020 بسبب جائحة كورونا المستمرة، مقارنة بالتنبؤات السابقة بانخفاض 1.4٪، وقالت ياسمين غوزي، الخبيرة الاقتصادية في جلوبال داتا: "إنه من المقرر أن يشهد نشاط البناء خلال الفترة المتبقية من عام 2020 أداء ضعيفًا".

وأضافت "أنه وبالرغم من وجود نشاط بناء ضعيف عادة في شهر رمضان المبارك وأثناء أشهر الصيف الحارة في يونيو ويوليو وأغسطس، إلا أنه عادةً ما يتم تعويض ذلك من خلال الأداء القوي في بداية ونهاية العام. ومع ذلك، فإنه لن يحدث ذلك هذا العام بسبب سياسات الإغلاق الصارمة.. ومن المتوقع أن يواجه القطاع رياحا معاكسة في عام 2021 مع انتعاش بطيء، لكن وتيرة ذلك ستكون متفاوتة عبر دول المنطقة".

وقالت إن هذا سيؤثر أيضا على الانخفاض المتوقع في الاستثمارات العامة فضلا عن استثمارات البنية التحتية الخاصة.

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