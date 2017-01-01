إصابات كورونا فى ألمانيا يرتفع لـ198178 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 395 لتصل إلى 198178.وكشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ست حالات ليصل إلى 9054.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.