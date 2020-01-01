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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد قتلى أمطار اليابان إلى 65 شخصًا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يكافح السكان والمتطوعون في المناطق المنكوبة بالفيضانات في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، اليوم الجمعة، من أجل إزالة الطين والصخور والحطام، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة إلى 65 شخصًا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أنه عثر على امرأة في الثمانينيات من عمرها ميتة في مدينة يوفو، محافظة أويتا، حيث كانت مياه النهر قد جرفت سيارة وبها 4 أفراد، ويعتقد أنها واحدة من الأربعة.

ولا يزال ما لا يقل عن 16 شخصًا في عداد المفقودين في كيوشو، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة منذ يوم السبت الماضي في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في مساحة واسعة من الجزيرة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة وتفشي فيروس كورونا في إعاقة عمليات الإنقاذ واستعادة العثور على المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن محافظة كوماموتو الأكثر تضررا، بها 316 أسرة مازالت معزولة حيث تقطعت الطرق التي تربط مجتمعاتها بسبب الانهيارات الأرضية.

وتعرض أكثر من 5900 منزل للغمر بالمياه أو لاضرار، بما في ذلك 4838 منزلًا في محافظة فوكوكا، في حين أفاد مسح حكومي بحدوث 179 انهيارًا أرضيًا، بما في ذلك 48 في كوماموتو و36 في محافظة كاجوشيما، منذ يوم السبت الماضي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المرجح أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على مساحات شاسعة من اليابان.

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