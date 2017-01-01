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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن عن 4 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن الصين أبلغت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي في التاسع من يوليو انخفاضا عن تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد بدون أعراض مقارنة مع ست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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