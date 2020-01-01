حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 10 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات متسرعة تندم عليها لاحقًا.عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ أن استقررتما معًا تحت سقف واحد.صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت ما أنت عليه من استهتار وعدم الوقاية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.