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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 10 يوليو 2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:17 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تعاني ابتعاد الزملاء ربّما لأسباب قسريّة لا علاقة لك بها، فيزداد شعورك بالوحدة وبعدم القدرة على المواجهة.
عاطفيًا: مواقف مبرّرة من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيرًا منك، عليك إصلاح الوضع بسرعة والتفاهم.
صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

الثور
مهنيًا: لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، لكن كن حذرًا في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك.
عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم والتوتر غير المبرر.
صحيًا: اعتمد شرب العصير الطبيعي بدلًا من الذي يحتوي على مواد ملوّنة وسكريات.

الجوزاء
مهنيًا: بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها.
عاطفيًا: تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معيّنة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها، ومع هذا يبقى التفاهم سيد العلاقة الناجحة.
صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بالمشي صباحًا قبل بدء العمل أو أي نشاط مهني.

السرطان
مهنيًا: تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ.
عاطفيًا: عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار.
صحيًا: بعض الأورام المفاجئة في القدمين سببها إما كثرة الوقوف أو الإرهاق.

الأسد
مهنيًا: زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزًا لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة.
عاطفيًا: التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ.
صحيًا: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية تظهر تباعًا.

العذراء
مهنيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته.
عاطفيًا: لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو شفاف وحسّاس إلى حدّ كبير، لذا عليك أخذ هذه الأمور بالاعتبار لتعرف كيفية التصرف معه في المستقبل.
صحيًا: أمامك لائحة طويلة من الأطعمة المفيدة والفواكه فاختر منها ما يناسبك وضعك الصحي.

الميزان
مهنيًا: تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك أناقة وجاذبية، فتعيش حالة من الانسجام.
عاطفيًا: الحظ في طريقه إليك ويزوّدك قدرات معنوية وثقة بالنفس فتتحرك مشاعرك على نحو مميز.
صحيًا: لا تقدم الأعذار والحجج الواهية لعدم قدرتك على ممارسة الرياضة.

العقرب
مهنيًا: لقاء عمل يكون ناجحًا جدًا ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.
عاطفيًا: الغيرة والشك من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر.
صحيًا: ينتابك شعور بالتعب والإرهاق بسبب زيادة ساعات العمل لإنجاز أحد مشاريعك.

القوس
مهنيًا: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة مع الزملاء في العمل.
عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما.
صحيًا: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية.

الجدي
مهنيًا: استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات متسرعة تندم عليها لاحقًا.
عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ أن استقررتما معًا تحت سقف واحد.
صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت ما أنت عليه من استهتار وعدم الوقاية.

الدلو
مهنيًا: بانتظارك هذا اليوم بعض التغيير أو المصاريف غيرالمتوعقة، وتصحح الخطأ وترى أن المعالجة الهادئة هي الأنسب.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الإطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.
صحيًا: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة.

الحوت
مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النقاط العالقة بينكما.
صحيًا: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

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