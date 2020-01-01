المحكمة الكولومبية تمنع الكونجرس من الاجتماع عبر الإنترنت

منعت المحكمة الدستورية الكولومبية الكونجرس من عقد جلسات عن بعد عبر الانترنت خلال جائحة فيروس كورونا، وأصدرت أمرا بأن يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالحضور الجسدي مع مراعاة معايير السلامة.وأفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن المحكمة ألغت مرسومًا رئاسيًا يعود لأواخر مارس، والذي بعد اعتماده بدأ الكونجرس في عقد جلسات عن بعد عبر الإنترنت في منتصف أبريل.وقالت المحكمة إن هذه الممارسة غير دستورية وأمرت الكونجرس باستئناف الجلسات العادية في 20 يوليو، بحسب إذاعتي أر سي إن وكاراكول.ولا يلغي الحكم التشريعات التي تم اعتمادها خلال الجلسات المنعقدة عبر الانترنت ورحب العديد من أعضاء الكونجرس بعودة الجلسات العادية.