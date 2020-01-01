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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:57 ص
موجة حاره
موجة حاره
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس رطب مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة اليوم الجمعة نهارًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما عن السواحل الشمالية، فيسود طقس معتدل نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد، وفيما يتعلق بالظواهر الجوية تظهر شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 32 24
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 35 23
بورسعيد 30 23
دمياط 30 24
الزقازيق 33 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 25
نخل 34 16
نويبع 37 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 26
أسيوط 37 27
سوهاج 40 27
قنا 40 28
الأقصر 40 30
أسوان 41 31
إدفو 41 31
أبو سمبل 41 30
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 37 29
أبو رماد 37 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 34 29

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