«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس رطب مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة اليوم الجمعة نهارًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.أما عن السواحل الشمالية، فيسود طقس معتدل نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.أما عن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد، وفيما يتعلق بالظواهر الجوية تظهر شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 29 23وادي النطرون 32 24طنطا 33 23شبين الكوم 34 24دمنهور 33 23بلطيم 31 24مطروح 29 22السلوم 29 21سيوة 35 23بورسعيد 30 23دمياط 30 24الزقازيق 33 24المنصورة 33 24الإسماعيلية 35 22السويس 35 24العريش 34 22رفح 31 21رأس سدر 37 25نخل 34 16نويبع 37 27طابا 35 24كاترين 29 16الطور 37 26شرم الشيخ 36 27الغردقة 36 26مرسى علم 37 28الفيوم 36 25بني سويف 36 25المنيا 37 26أسيوط 37 27سوهاج 40 27قنا 40 28الأقصر 40 30أسوان 41 31إدفو 41 31أبو سمبل 41 30الوادي الجديد 42 27شلاتين 37 29أبو رماد 37 28حلايب 36 30رأس حدربة 34 29