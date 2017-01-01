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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا بصدد فرض رسوم جمركية على بضائع فرنسية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:11 ص
بضائع فرنسية
بضائع فرنسية
وكالات
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أعلنت وكالة "بلومبرج" إن البيت الأبيض ينظر في فرض رسوم جمركية على بضائع فرنسية، ردًا على خطط باريس لفرض ضريبة على شركات تقدم الخدمات الرقمية، ومنها شركات أمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن الإجراء الأمريكي قد يشمل بضائع فرنسية بقيمة تتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار، بما فيها الخمور والجبن والحقائب.

وقال أحد المصادر إن السلطات الأمريكية قد تعلن عن الإجراء المرتقب اليوم الجمعة، على أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، مع بدء فرنسا في جباية الضريبة المذكورة.

ونقلت مقالة "بلومبرج" عن روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، قوله، أثناء مؤتمر عبر الفيديو، إن واشنطن بصدد الإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة تجاه فرنسا، دون أن يخوض في تفاصيل.

وسابقا، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد كيف سترد على الخطط الفرنسية.

وتبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون حول فرض ضريبة على الشركات الكبرى العاملة في مجال الخدمات الرقمية، ومن المقرر أن تفرض الضريبة على الأرباح التي حققتها هذه الشركات اعتبارا من الأول من يناير 2019.

وتشمل الضريبة كل الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 750 مليون يورو عبر العالم، و25 مليون يورو في فرنسا، وكذلك الشركات التي تشمل أنشطتها أيضا نشر الإعلانات أون لاين، والتجارة عبر الإنترنت، وعمل المواقع الخاصة بتجميع الأخبار.

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