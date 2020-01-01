«الاتصالات» تطلق برنامج مهارات المحاسبة لصاحبات الحرف اليدوية

أطلقت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مؤسسة "مايكروسوفت مصر" ومؤسسة "كير مصر للتنمية"، برنامج "مهارات المحاسبة المالية لصاحبات الحرف اليدوية" التدريبي، والذي يتم تنفيذه عبر تقنيات التعلم عن بُعد، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.ويأتي البرنامج في إطار استكمال الأهداف الإستراتيجية للمبادرة، والتي تسعى إلى بناء قدرات الحرفيات من رائدات الأعمال، من خلال عدد من الباقات التدريبية المتكاملة في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والتسويق الرقمي والتمكين من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويتم تنظيم التدريب تلبية لاحتياجات رائدات الأعمال اللاتي سبق لهن الالتحاق بالبرنامج التدريبي للتسويق الرقمي، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم استكمال تقديم الدعم والمتابعة لهن من خلال خدمات تدريبية مختلفة قائمة على الاحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة، بما يحقق أقصى استفادة وفعالية من المحتوى التدريبي.ويستهدف البرنامج، الذي يقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين من مايكروسوفت تدريب السيدات على أساسيات إدارة الحسابات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية إدارة العمل بذكاء باستخدام تطبيقات الأوفيس المكتبية، كما يتم تدريب رائدات الأعمال على سبل المشاركة في العمل من أجل الحصول على أفكار إبداعية من المخططات البيانية للمعلومات ومساعدتهن على المساهمة في عملية اتخاذ القرار بشكل يتيح أمامهن فرص جديدة ومختلفة لدخول عالم الأعمال بشكل احترافي ودعم الاقتصاد المصري في مجال الصناعات.