المكسيك تسجل 7280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت، رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.وقالت وزارة الصحة، إنها وثقت 7280 حالة جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 282283.كما سجلت البلاد 730 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 33526 وفاة.وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في المكسيك لعدد الحالات المسجلة في يوم واحد، وذلك يوم الأربعاء، عندما تم رصد 6995 حالة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.