رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تغييرات جديدة فى الاقتصاد الصينى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:37 ص
الاقتصاد الصينى
الاقتصاد الصينى
وكالات
طباعة
أدخلت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية مؤخرا تعديلات على أنواع الوظائف المهنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" أن وزارة الموارد البشرية أضافت 10 مهن جديدة مثل المسوق الإلكتروني الذي يقوم بالتسويق على مواقع التجارة الإلكترونية ليساهم في زيادة زوار المواقع، كما زادت 8 وظائف مبتكرة بما في ذلك البائع عبر البث المباشر.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إنه وبالتشجيع والتوجيه من قبل الحكومة، يمكن لهذه المهن والوظائف المبتكرة أن تدعم استقرار وضع التوظيف بشكل أفضل.

وبينت الشبكة أن، التوظيف يعتبر "مقياسا" للوضع الاقتصادي، وتعكس الوظائف الجديدة حيوية ومرونة الاقتصاد الصيني، كما أنه يجلب الحيوية والأمل.

وأفادت بأن معدل البطالة في البلاد بلغ في مايو الماضي 5.9%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ما يظهر أنه ومع تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد ظل وضع العمالة في الصين مستقرا بشكل عام.

وبينت أنه وعلى خلفية الآثار الوبائية على الصناعات التقليدية، توفر المهن الجديدة والوظائف المبتكرة فرصا جديدة، ما يساعد على سد الفجوة واستقرار سوق العمل.

وأوضحت أن صناعات الاقتصاد الرقمي منها التعليم عبر الإنترنت وتسويق البث المباشر والرعاية الطبية عبر الإنترنت وغيرها، حققت تطورا كبيرا لخلق مهن ووظائف جديدة وزادت فرص التوظيف في الشركات بشكل حاد.

وأشارت إلى أن معظم الوظائف الجديدة كونها تتعلق بالاقتصاد الرقمي، فيمكنها تجاوز القيود الزمنية والجغرافية.

وأكدت الشبكة الصينية أن الاتجاه الأساسي لاستقرار الاقتصاد الصيني لم يتغير وأن تحسنه طويل الأجل ولن يتغير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

وفاة مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشرطة ترجح غرق الممثلة نايا ريفيرا فى بحيرة بكاليفورنيا

الزمالك يحتفل بشعار «نادى القرن» على مبنى وزارة الرياضة (فيديو)

طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر