ثبوت إصابة حليف مقرب للرئيس الفنزويلى بكورونا

نقال ديوسدادو كابيلو، الحليف السياسي المقرب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن فحوصاته أثبتت إصابته بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي والذراع الأيمن لمادورو، "لقد أثبتت الفحوصات إيجابية الإصابة بكوفيد 19، ومنذ ذلك الوقت عزلت نفسي واتبعت العلاج الموصى به".كما أكد مادورو أن نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية إصابة حاكم ولاية زوليا عمر بريتو بالمرض، واصفًا حاكم الولاية بأنه "محارب".وأكدت فنزويلا إصابة 8010 أشخاص بفيروس كورونا و75 حالة وفاة، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.وفي بيان تلفزيوني حذر مادورو من أن المرض "ليس لعبة"، قائلا: "الفيروس موجود ويمكن أن يصل لأي شخص وعليك أن تعتني بنفسك. فلنعتني بأنفسنا".